Tesla показала інтерфейс нового Roadster у стилі 1980-х — Motor1

Tesla продемонструвала користувацький інтерфейс нового покоління Roadster, який отримав графіку в стилі 1980-х: червоні елементи на чорному тлі та великий набір даних про роботу автомобіля. Екран орієнтований, зокрема, на трековий режим, повідомляє Motor1.

Дані для трекового режиму

На екрані телеметрії відображаються температура батареї та електродвигунів, стан аеродинамічних систем, баланс гальм і аеродинаміки, а також час проходження кола. Серед показників є статус вентилятора, який у продемонстрованому режимі встановлено на Max Grip.

Коротке відео також показує меню керування зовнішнім освітленням, мультимедійною системою та іншими налаштуваннями автомобіля. Зокрема, водій може окремо вмикати аеродинамічні елементи за задніми крилами, які відводять повітря під високим тиском від передніх коліс.

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Підвіска та система прискорення

Через сенсорний екран можна керувати вентиляційними отворами капота, зменшувати дорожній просвіт і обирати окремі аеродинамічні параметри. Анімоване зображення Roadster на дисплеї змінюється відповідно до вибраних налаштувань.

Інтерфейс також містить індикатори систем booster і thruster у нижній частині екрана трекового режиму. У відео не показали, яким чином активуватиметься ця система. Tesla пропонує версію Roadster із холодногазовими рушіями, які, за даними компанії, забезпечують додатковий імпульс протягом п’яти секунд і потребують до шести годин для повторного заповнення.

За заявою Tesla, Roadster Thrust має прискорюватися від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 0,9 секунди. Версія Roadster Rocket, доступна лише за запрошеннями, за твердженням виробника, зможе виконати це за 0,59 секунди та досягти максимальної швидкості 330 миль на годину. Для серійної моделі Tesla орієнтується на 214 миль на годину. Компанія також заявляє, що планує розпочати виробництво Roadster у 2027 році.

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