Tesla призупинила в Канаді замовлення на Model 3 Premium — Electrek

Tesla припинила приймати в Канаді замовлення на Model 3 Premium, вироблену в Шанхаї версію електроседана, повідомляє Electrek. Компанія пояснила це тим, що високий попит вичерпав її квоту на імпорт електромобілів китайського виробництва. Вартість базової версії Model 3 Premium із заднім приводом становила 39 490 канадських доларів.

Tesla очікує відновити оформлення замовлень у березні 2027 року, якщо уряд Канади видасть додаткову квоту. На канадській сторінці конфігуратора зникли обидві модифікації Model 3 Premium — із заднім та повним приводом. Наразі для замовлення доступна лише Model 3 Performance AWD.

Дані про загальну квоту

Канадська квота на імпорт електромобілів, виготовлених у Китаї, становить 49 000 автомобілів на рік і діє з березня до лютого. Після зниження Канадою тарифу на такі автомобілі зі 100% до 6,1% у січні квоту розподілили на два шестимісячні періоди.

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За даними державного трекера Export and Import Controls, оновленими 9 жовтня, від 1 березня було використано 15 931 дозвіл. Отже, невикористаними залишалися 33 069 дозволів, або 67% річного ліміту. У поточному періоді було доступно 33 397 дозволів, зокрема через перенесення 8 897 невикористаних дозволів із попереднього шестимісячного періоду.

Невідомий розподіл дозволів

У повідомленні Global Affairs Canada зазначено, що дозволи видають виробникам або їхнім канадським агентам за принципом першої черги. Водночас відомство залишило за собою можливість контролювати заявки для забезпечення рівного доступу до квоти, зокрема резервувати її частину для виробників і нових учасників ринку.

Компанія не уточнила обсяг своєї квоти, а канадська влада не оприлюднювала розподіл дозволів між окремими автовиробниками. Electrek зазначає, що пауза також може бути пов'язана з кількістю вже оформлених Tesla замовлень, які покривають очікуваний обсяг доступних їй дозволів до лютого.

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