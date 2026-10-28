Tesla Robotaxi не дозволяє вибрати точки в частині зони Х’юстона, США — Electrek

У Х'юстоні, США, застосунок Tesla Robotaxi не дозволяє вибрати деякі точки посадки в центрі міста, хоча вони розташовані в межах заявленої зони роботи сервісу. Про це повідомляє Electrek з посиланням на засновника краудсорсингового сервісу Robotaxi Tracker і колишнього працівника Tesla Ітана Макканну.

Після розширення заявленої Tesla геозони в понеділок її контур набув форми ракети: територія простяглася від північного заходу округу Гарріс до центральної частини Х'юстона та Беллера. Макканна опублікував відео, на якому застосунок відхиляє точку посадки в центрі міста, повідомляючи про недоступність локації та пропонуючи вибрати інше місце.

Маршрут в об'їзд центру

Макканна назвав х'юстонську зону найпомітнішим із бачених ним випадків, коли межі роботи автономного сервісу не збігаються з фактично доступними для замовлення районами. На його думку, форму геозони могли обрати для створення силуету Starship.

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Він також навів розрахунок поїздки, за яким роботаксі мало забрати пасажира о 14:05 у східній частині даунтауну та доставити до штаб-квартири поліції Х'юстона на Тревіс-стріт о 14:48. Ці точки розташовані за кілька кварталів одна від одної, однак запропонований маршрут пролягав через Мідтаун, Музейний район і район Техаського медичного центру, а потім повертався на північ.

Макканна припустив, що автомобілі можуть уникати залізничних переїздів у центрі міста. Водночас він зазначив, що загалом сервіс у Х'юстоні справив на нього позитивне враження завдяки прийнятному часу очікування та керуванню, яке він оцінив вище за свої нещодавні поїздки Waymo.

Коригування зони Waymo

Robotaxi Tracker також скоригував дані щодо зони Waymo в Орландо: її площу зменшили на 10 квадратних миль, або на 8,4%, до 109 квадратних миль. Аеропорт помилково потрапив на опубліковану мапу зони, хоча застосунок Waymo ще не дозволяв обрати його як пункт призначення.

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