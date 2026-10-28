У Гейворді, штат Каліфорнія, США, електрична вантажівка Tesla Semi загорілася на автомагістралі I-880 без зіткнення з іншими транспортними засобами. Водій не постраждав. Про це повідомляє Electrek.

Перекриття автомагістралі

Пожежа почалася близько 17:35 за тихоокеанським часом у південному напрямку I-880 поблизу Route 92. Каліфорнійський дорожній патруль спершу закрив рух в обох напрямках через потенційний ризик небезпечного хімічного диму.

Літій-іонна батарея вантажівки горіла досить довго, тому південний напрямок автомагістралі залишався закритим приблизно 10 годин. Північний напрямок відкрили того ж вечора, а всі смуги руху — близько 3:30 у середу.

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Причину пожежі встановлюють

Водій повідомив офіцерам, що вантажівка загорілася з невідомої йому причини. Оператора вантажівки не назвали, а причину займання розслідують.

На опублікованих дорожнім патрулем фото видно пожежників, які покривали піною обгорілий тягач. Передня частина причепа Premier Trailer Leasing також зазнала пошкоджень від вогню.

У серпні 2024 року Tesla Semi загорівся на I-80 поблизу Емігрант-Геп у Каліфорнії. Тоді Національна рада з безпеки на транспорті США встановила, що вантажівка з'їхала з дороги, зіткнулася зі стовпчиком-розмітником і деревом, після чого зайнялася її батарея.

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