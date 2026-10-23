Tesla створює власні карти для FSD — Electrek

Tesla розробляє власні карти для системи Full Self-Driving (FSD), щоб поліпшити визначення обмежень швидкості, паркування та вибір маршрутів. Про це віцепрезидент Tesla зі штучного інтелекту Ашок Еллусвамі заявив під час дзвінка за підсумками третього кварталу 2026 року.

Як повідомляє Electrek, питання про картографування порушив один з роздрібних інвесторів Tesla. Він назвав обмеження швидкості, паркування та типові маршрути трьома найбільшими проблемами FSD і запитав, чому компанія використовує карти сторонніх постачальників.

Карти на основі даних автопарку

Еллусвамі погодився, що Tesla не варто залежати від карт інших компаній. За його словами, автовиробник створює нову архітектуру картографування й навігації на основі штучного інтелекту. Вона використовуватиме дані, які збирає весь парк автомобілів Tesla, а також має враховувати індивідуальні вподобання водіїв і реагувати на голосові команди.

Компанія планує, що з виходом FSD v15 технологія почне виконувати завдання на початку та наприкінці поїздок. У наступні місяці система, за словами Еллусвамі, поступово перебере на себе навігацію, паркування та роботу з пунктами призначення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна підходу до детальних карт

У 2015 році, запускаючи Autopilot, Tesla повідомляла Fortune, що створює високоточні карти з деталізацією, яка у 100 разів перевищує звичайні навігаційні карти, використовуючи дані автомобілів клієнтів. Однак на презентації Autonomy Day у 2019 році генеральний директор Tesla Ілон Маск назвав використання високоточних карт смуг руху «великою помилкою» та заявив, що така залежність робить систему автономного водіння надто вразливою.

За даними видання, новий картографічний шар не обов'язково буде HD-картою в сенсі, який раніше критикував Маск: Tesla і раніше використовувала навігаційні карти. Водночас компанія хоче за допомогою власних даних вирішити проблеми, пов'язані з розумінням дорожнього середовища.

Проблеми з обмеженнями швидкості

Минулого місяця бельгійська організація з безпеки дорожнього руху встановила, що FSD перевищувала швидкість у 55% протестованих зон із лімітом 30 км/год у Брюсселі. Середня швидкість там становила 44 км/год; частково це пояснювали тим, що дисплей автомобіля в більшості таких зон показував обмеження 50 км/год.

У США Національна адміністрація безпеки дорожнього руху розглядає можливість розслідування заяв про перевищення швидкості роботаксі Tesla в активних шкільних зонах. Йдеться приблизно про 1 000 автомобілів Model Y і Cybercab.

Читай нас у