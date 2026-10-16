Tesla в Каліфорнії врізалася в авто поліції, травмовано двох офіцерів — Electrek

У Ферфілді, штат Каліфорнія, автомобіль Tesla врізався у патрульний Dodge Charger Каліфорнійського дорожнього патруля (CHP), унаслідок чого двоє офіцерів зазнали серйозних травм. Як повідомляє Electrek, 22-річний водій Tesla сказав слідчим, що заснув за кермом, коли була ввімкнена система Full Self-Driving.

Зіткнення на перекритій трасі

Аварія сталася незадовго до опівночі 13 жовтня на східному напрямку Interstate 80, на захід від Air Base Parkway. Правоохоронці працювали на місці іншої ДТП зі смертельним наслідком, яка сталася приблизно за годину до цього.

За даними CHP, чотири смуги руху були перекриті конусами та сигнальними фальшфеєрами. Tesla рухалася автомагістраллю на швидкості транспортного потоку, проїхала через перекриття та вдарила патрульний автомобіль, у якому перебували обидва офіцери. Момент зіткнення зафіксували камери на патрульній машині та іншому автомобілі на місці події.

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Водій Tesla із Сакраменто дістав незначні травми. Обидві аварії розслідують. CHP наголосив, що Full Self-Driving є системою допомоги водієві й не звільняє людину за кермом від обов’язку контролювати автомобіль.

Перевірка даних автомобіля

У CHP не назвали модель Tesla та версію програмного забезпечення. Твердження про використання Full Self-Driving ґрунтується лише на словах водія; дані бортових журналів автомобіля мають встановити, чи була система активована в момент зіткнення.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) у серпні 2021 року розпочала розслідування після низки зіткнень Tesla з припаркованими поліцейськими автомобілями та пожежними машинами. У грудні 2023 року Tesla відкликала понад 2 млн автомобілів і випустила оновлення програмного забезпечення з додатковими попередженнями для контролю уваги водія.

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