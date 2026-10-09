Tesla змінила назву Full Self-Driving у Європі після зауважень Німеччини — Electrek

Tesla перейменувала свій пакет допомоги водієві Full Self-Driving у Європі на Tesla Assisted Driving. На німецькому сайті компанії більше не згадується попередня назва, а стара вебадреса перенаправляє користувачів на сторінку нового продукту, повідомляє Electrek.

Зауваження німецького міністерства

Федеральне міністерство транспорту Німеччини 6 жовтня заявило, що назва системи FSD — Full Self-Driving Supervised — може вводити в оману, оскільки вона не перебирає на себе повне керування автомобілем. Водій, за позицією відомства, повинен постійно стежити за дорогою та несе повну відповідальність за транспортний засіб.

За даними міністерства, Tesla запропонувала назву Tesla Assisted Driving під час вересневих переговорів із міністром транспорту Штеффеном Більгером. Перейменування є частиною домовленостей, за якими Німеччина підтримуватиме прагнення компанії отримати загальноєвропейське схвалення системи.

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Умови для схвалення в ЄС

Німеччина також заявила, що система може перевищувати встановлене обмеження швидкості не більш як на 10%, і має намір підтримати цю позицію в процедурі схвалення в ЄС. Для цього Tesla доведеться змінити роботу системи: Electrek зазначає, що вона часто значно перевищує ліміт. За інформацією Reuters, версія, схвалена в Нідерландах, може рухатися зі швидкістю до 50% вищою за розпізнане обмеження.

Нова німецька сторінка Tesla переважно повторює американську сторінку FSD із заміною назви продукту. Компанія, зокрема, все ще стверджує, що автомобіль може доставити водія «майже будь-куди» за його активного нагляду та з мінімальним втручанням, а також називає систему у сім разів безпечнішою за водіїв-людей. У примітці Tesla уточнює, що це порівняння ґрунтується на оцінці середнього показника у США.

На сайті Tesla перелічено вісім країн ЄС, де систему схвалено: Нідерланди, Литва, Естонія, Данія, Бельгія, Словенія, Чехія та Хорватія. Німеччини в цьому переліку немає. Для загальноєвропейського схвалення потрібна підтримка щонайменше 15 із 27 держав ЄС, які представляють 65% населення блоку.

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