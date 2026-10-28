Toyota підготувала Crown Signia GT-S Concept для SEMA 2026 — Motor1

Toyota підготувала для виставки SEMA 2026 концепт Crown Signia GT-S. Це єдиний екземпляр моделі, створений підрозділом Toyota Motorsports Garage, який отримав занижену підвіску, розширені крила, задній дифузор і компоненти від Lexus.

Проєкт переосмислює Toyota Crown Signia, яку на американському ринку позиціонують як SUV, у стилі спортивного універсала. У Японії ця модель продається під назвою Crown Estate. Як повідомляє Motor1, кузов концепту опустили майже на п'ять дюймів завдяки спеціальним койловерам MCS.

Ширші шини та гальма від Lexus

Автомобіль оснащено 21-дюймовими легкосплавними колесами HRE бронзового кольору та шинами завширшки 295 мм. За твердженням Toyota, площа контакту шин із дорогою зросла на 20% порівняно зі стандартною Crown Signia. За колесами встановлено гальмівні супорти від Lexus RX 500h F SPORT.

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Серед інших змін — вентиляційні отвори у передніх крилах, трапецієподібні вихлопні патрубки, задній дифузор і червоні шильдики. В інтер'єрі з'явилися передні сидіння з вираженою бічною підтримкою та червоний селектор трансмісії з позначенням GT-S.

Серійного виробництва не буде

Toyota не повідомляла про доопрацювання силової установки GT-S Concept, тому даних про збільшення потужності немає. Серійне виробництво цієї версії не заплановане: концепт створено як спеціальний проєкт для SEMA з використанням деталей і аксесуарів, яких немає у заводському переліку обладнання.

Для Crown Signia 2027 модельного року Toyota передбачила інші оновлення. Комплектація Limited стандартно матиме пакет Advanced Technology Package із системою кругового огляду, асистентом зміни смуги, асистентом руху в заторах і попередженням про перехресний рух спереду. Гібридна силова установка об'ємом 2,5 літра потужністю 238 к. с. та повний привід залишаться без змін.

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