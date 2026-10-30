Toyota підготувала п’ять позашляхових концептів Woodland для SEMA — Motor1

Toyota підготувала для виставки SEMA 2026 п’ять концептів серії Woodland, створених на базі моделей RAV4, Grand Highlander, Sienna, bZ та Crown Signia. Автомобілі отримали збільшений дорожній просвіт, всюдихідні шини, чорні сатинові колеса, розширені колісні арки та багажні системи на даху.

Як повідомляє Motor1, концепти розробили за участю дизайн-студії CALTY Design Research. Усі п’ять автомобілів пофарбували у відтінок Horizon Blue, натхненний палітрою Toyota 1960-х років. Двоколірне оформлення з контрастними дахом і капотом має відрізняти їх від серійних версій.

П’ять моделей і різні силові установки

До сімейства увійшли RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept і Sienna Woodland Concept, яким надали виразнішого позашляхового вигляду. Електричну лінійку представляє bZ Woodland Concept, а Grand Highlander Woodland Concept і Crown Signia Woodland Concept демонструють такий самий підхід для більших сімейних автомобілів.

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Лінійка охоплює моделі з плагін-гібридними та звичайними гібридними силовими установками, а також електромобіль. Toyota показує, що для поїздок поза асфальтом можна адаптувати не лише традиційні позашляховики, а й мінівени, кросовери та електричні моделі.

Концепти не продаватимуть у такій конфігурації

Toyota називає Woodland спеціальними прототипами. Компанія зазначає, що використані в них деталі та аксесуари не доступні через Toyota. Окремі модифікації можуть впливати на гарантію, характеристики та безпеку автомобілів або не відповідати вимогам для експлуатації на дорогах загального користування. Чи стануть окремі рішення частиною заводських аксесуарів або серійних моделей, поки невідомо.

На SEMA 2026 Toyota також представить серію Snowhunter на базі Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser і Sequoia. Ці концепти матимуть камуфляжну графіку, підняту підвіску, додаткове освітлення, експедиційне спорядження та білі гусениці для руху снігом замість звичайних коліс.

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