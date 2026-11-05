Toyota підвищила річний прогноз на 15% після зростання прибутку — TimesLIVE

Toyota вперше за шість кварталів повідомила про зростання прибутку та підвищила річний прогноз операційного прибутку на 15%. На торгах у Токіо акції компанії після оприлюднення звітності зросли більш ніж на 14%, що могло стати для них найбільшим одноденним стрибком із 2008 року, повідомляє TimesLIVE.

Прогноз і квартальні результати

Toyota очікує операційний прибуток у 3,9 трлн єн за фінансовий рік, що завершиться в березні. У липні—вересні дохід компанії зріс на 34%, а операційний прибуток становив 1,13 трлн єн. Це перевищило медіанний прогноз дев’яти аналітиків, опитаних LSEG, на рівні 992 млрд єн.

Компанії вдалося компенсувати скорочення продажів у Китаї та на Близькому Сході завдяки слабшій єні й високому попиту на гібридні автомобілі з вищою маржею. До публікації фінансових результатів котирування Toyota вже додали близько 8%, оскільки інвестори продавали акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, та купували акції великих корпорацій після проміжних виборів у США.

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Ставка на гібриди

Toyota зосередилася на розвитку бензиново-електричних гібридів, технологію яких компанія популяризувала моделлю Prius. Такий підхід допомагає автовиробнику утримувати частку на ключовому ринку США, хоча на інших ринках він конкурує зі швидкозростаючими китайськими виробниками електромобілів.

Водночас компанія, як і інші автовиробники, зазнає впливу подорожчання пального через війну на Близькому Сході. Відповідальний за бухгалтерський облік Toyota Таканорі Азума заявив на брифінгу, що компанія компенсує наслідки ситуації в регіоні та зростання цін на матеріали активізацією продажів і скороченням витрат.

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