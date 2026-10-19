Toyota планує випускати електричну Corolla в Китаї з 2028 року — Electrek

Toyota планує розпочати виробництво нового покоління Corolla, зокрема повністю електричної версії, у Китаї в 2028 році. Як повідомляє Electrek з посиланням на Nikkei, випуск налагодять через спільне підприємство FAW Toyota Motor, створене з китайською державною FAW Group. Поряд з електромобілем компанія планує виробляти гібридні та бензинові версії моделі.

Нова Corolla має стати першою моделлю Toyota на платформі для кількох типів силових установок. Вона підтримуватиме електричні, гібридні, бензинові та інші версії. За даними видання, виробництво в Китаї може допомогти автовиробнику знизити витрати, прискорити розробку та наростити випуск.

Кілька версій однієї моделі

Концепт наступної Corolla Toyota вперше показала на Japan Mobility Show. Генеральний директор компанії Кодзі Сато тоді заявив, що модель залишиться «автомобілем для всіх» і матиме кілька варіантів силових агрегатів: батарейний електромобіль, плагін-гібрид, гібрид і версію з двигуном внутрішнього згоряння.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Технічних характеристик електричної Corolla Toyota поки не розкривала. Electrek зазначає, що електромобіль може пропонуватися з одним або двома електромоторами та мати запас ходу щонайменше 250 миль, або близько 402 км.

Прем'єра очікується у 2027 році

Нову Corolla очікують у 2027 році як модель 2028 року. Гібридна версія, за оцінкою Car and Driver, може отримати новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун та електромотор. Така установка, за даними видання, розвиватиме близько 134 кінських сил і буде на 10–20% ефективнішою за нинішню Corolla.

Corolla продається з 1966 року, а загальний обсяг її продажів у світі перевищив 57 млн автомобілів. Це найпродаваніша модель Toyota за всю історію компанії.

Читай нас у