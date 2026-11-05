Toyota планує випустити Corolla з гібридом майже на 100 mpg до 2030 року — Autocar

Після презентації футуристичного концепту на Токійському автосалоні в Японії Toyota планує до 2030 року випустити 13-те покоління Corolla з новою гібридною системою. За твердженням компанії, вона зможе забезпечувати майже 100 mpg у повсякденній експлуатації, повідомляє Autocar.

Платформа для різних силових установок

Наступна Corolla має отримати нову багатоваріантну платформу, здатну вміщувати гібридні, плагін-гібридні та бензинові силові установки, а також суто електричний привід. Для Corolla це буде перша платформа з можливістю повністю електричної версії.

Архітектуру розробляють передусім для електромобілів, оскільки саме вони потребують найкращої аеродинаміки та ефективного компонування. Водночас Toyota прагне інтегрувати до неї гібридні та плагін-гібридні системи без компромісів у просторі салону.

За даними компанії, виробництво електричних версій і версій із двигунами внутрішнього згоряння на одній лінії може скоротити витрати на переоснащення заводів та дати виробнику більше гнучкості у реагуванні на зміни попиту.

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Компактніша гібридна система

Нова гібридна система базуватиметься на 1,5-літровому чотирициліндровому бензиновому двигуні, який зможе працювати з турбонаддувом або без нього. Toyota заявляє про потенційне поліпшення паливної економічності на 15% порівняно з нинішніми системами.

Офіційних прогнозів витрати пального компанія не оприлюднила. Водночас вона вказала, що нинішній Aygo X у реальних умовах може демонструвати показники на рівні середини 80 mpg, тому майже 100 mpg для нової системи Toyota вважає досяжним.

За даними Toyota, двигун нової системи на 10% компактніший за нинішній 1,5-літровий мотор Aygo X і Yaris, попри додатковий циліндр. Електричну частину також зменшили завдяки новому мотору, компактнішому інвертору та блоку керування живленням. Компанія розглядає продаж системи іншим автовиробникам і вже веде переговори з потенційними покупцями, серед яких є щонайменше один неназваний британський виробник.

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