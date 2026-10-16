Toyota планує зробити 50 моделей програмно-визначеними до 2030 року — Channel NewsAsia

Японський автовиробник Toyota Motor планує до 2030 року зробити всі свої приблизно 50 моделей програмно-визначеними автомобілями та щороку оснащувати близько 10 млн нових машин власною програмною платформою. Про це з посиланням на японське ділове видання Nikkei повідомляє Channel NewsAsia.

Платформа Arene

За даними Nikkei, компанія розкрила цю стратегію під час технологічного брифінгу для інвесторів на початку жовтня. Власну програмну платформу Toyota Arene вперше представили в оновленому кросовері RAV4, випущеному у 2025 році.

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Програмно-визначені автомобілі дають змогу оновлювати функції дистанційно після придбання. Завдяки цьому виробники можуть додавати функції безпеки, автономного керування та розваг без необхідності відвідувати дилерський центр.

Плани для партнерів

Також Toyota планує до 2035 року запропонувати Arene автовиробникам-партнерам, щоб збільшити кількість автомобілів, які використовують це програмне забезпечення, пише Nikkei. Toyota не надала негайного коментаря у відповідь на запит Reuters.

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