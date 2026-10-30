Toyota та Waymo випробують роботаксі bZ4X у Японії з 2027 року — Motor1

Toyota та Waymo планують розпочати у Японії 2027 року випробування роботаксі на базі електрокросовера Toyota bZ4X. Автономне обладнання Waymo встановлюватимуть безпосередньо під час виробництва автомобілів на заводі Toyota в місті Тойота, повідомляє Motor1.

Перші випробування у Японії

Програма насамперед стосуватиметься ринків із правостороннім розташуванням керма, а перші машини тестуватимуть у Японії. За словами технічного директора Toyota, початковий парк буде невеликим. Компанії не назвали ані кількості автомобілів, ані міст, де відбуватимуться тести.

2027 рік Toyota і Waymo визначили як етап тестування та валідації проєкту. Терміни появи платних поїздок для пасажирів на bZ4X також поки не оголошували.

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Обладнання встановлюватимуть на конвеєрі

Автономні версії bZ4X вироблятимуть на підприємстві Takaoka у місті Тойота, де вже випускають оновлені моделі цього електромобіля. Сенсори та обчислювальне обладнання Waymo інтегруватимуть у межах того самого виробничого процесу, що й для стандартних автомобілів, а не після складання на окремій лінії.

Паралельно Waymo використовує у Токіо електричні Jaguar I-Pace із системою Waymo Driver. Компанія планує запустити там повністю безпілотний комерційний сервіс таксі у 2027 році. Проєкт із Toyota існуватиме окремо від цієї програми та не стосується автомобілів для приватних покупців.

Фінансові умови співпраці, заплановані виробничі обсяги й терміни подальшого розгортання програми, зокрема у Великій Британії, компанії не розкрили.

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