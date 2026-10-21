Toyota відкличе у США 105 794 авто через ризик пожежі — Channel NewsAsia

Toyota відкличе у США 105 794 автомобілі Toyota Land Cruiser Hybrid 2024–2027 модельних років через можливий витік пального, який може підвищити ризик пожежі в разі контакту пального з джерелом займання. Про це з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США повідомляє Channel NewsAsia.

Які автомобілі відкликають

Кампанія стосується певних автомобілів цієї моделі 2024–2027 модельних років. За даними регулятора, проблема пов’язана зі з’єднанням паливної трубки поблизу паливного бака.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як усунуть несправність

У NHTSA зазначили, що це з’єднання може від’єднатися. Це може призвести до витоку пального та збільшити ризик пожежі, якщо пальне потрапить на джерело займання.

Як спосіб усунення несправності дилери Toyota безкоштовно встановлять додатковий хомут або замінять полімерну паливну трубку. Регулятор США повідомив про відкликання у середу, 21 жовтня.

Читай нас у