Toyota відкличе у США 228 тисяч Sienna Hybrid через спинки сидінь — Channel NewsAsia

У США компанія Toyota відкличе 228 367 автомобілів Toyota Sienna Hybrid через можливу проблему з фіксацією спинок сидінь під час аварії. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), кампанія стосується окремих автомобілів 2022–2026 модельних років.

Ризик під час лобового зіткнення

Американський регулятор з безпеки дорожнього руху зазначив, що за певних лобових зіткнень сила удару може вивести спинку сидіння із зафіксованого положення. У такому разі вона може не втримати пасажирів належним чином, що збільшує ризик травм. За інформацією NHTSA, проблема може виникати за певних фронтальних ударів.

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Безкоштовне усунення проблеми

Як повідомляє Channel NewsAsia, дилери Toyota безкоштовно оновлять програмне забезпечення або замінять спинки сидінь залежно від конфігурації автомобіля. Роботи з усунення проблеми виконуватимуть безоплатно.

Регулятор повідомив про відкликання у вівторок, 27 жовтня.

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