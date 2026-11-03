Toyota заявила про повернення GR Celica до WRC у 2027 році — Motor1
У Фінляндії Toyota розробляє новий ралійний GR Celica, який виступатиме в чемпіонаті світу з ралі WRC із 2027 року. Автомобіль змагатиметься паралельно з ралійною версією GR Yaris наступного покоління, повідомляє Motor1.
Дві команди Toyota
GR Celica заявлять під новим брендом Toyota Racing. Водночас окрема команда Gazoo Racing виступатиме з GR Yaris. Обидва автомобілі відповідатимуть новому технічному регламенту WRC, який набуде чинності 2027 року.
За даними Motor1 із посиланням на Motorsport.com, за кермо GR Celica мають сісти Елфін Еванс, Олівер Сольберг і Самі Паярі. Команду GR Yaris представлятимуть Отт Тянак, Такамото Кацута та Калле Рованпера.
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Розробка та омологація
Toyota розробляє обидва ралійні автомобілі у своєму ралійному центрі в Ювяскюля, Фінляндія. За новими правилами машини матимуть однакові потужність і характеристики. Омологацію планують завершити до кінця 2026 року.
Оголошення стосується лише ралійного автомобіля. Toyota поки не підтвердила випуск дорожньої версії Celica. Раніше цього року в Португалії помітили дводверний прототип Toyota під час випробувань, однак це не є підтвердженням серійної моделі.