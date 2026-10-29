Toyota разом із брендом Lexus продала у світі 309 766 електромобілів із батарейним живленням за перші дев’ять місяців 2026 року — на 127,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас у Китаї продажі компанії скоротилися на 18,9%, до трохи більш як 1,05 млн автомобілів, повідомляє Electrek.

Зростання продажів електрокарів

За даними видання, за винятком січня, коли продажі електромобілів Toyota зросли на 87,5%, у кожному місяці 2026 року вони більш ніж удвічі перевищували показник відповідного місяця 2025-го. Попит зростав після оновлення електричних кросоверів Toyota bZ4X і Lexus RZ, а також розширення модельного ряду.

Toyota додала до лінійки електромобілів моделі C-HR+, bZ4X Touring та Urban Cruiser, тоді як Lexus пропонує електричну версію ES. Обидва бренди також готують до продажу трирядні електричні SUV. За даними CleanTechnica, наведеними Electrek, Toyota bZ4X посіла 20-те місце серед найпродаваніших електромобілів світу за підсумками січня—серпня, наблизившись до 100 тисяч проданих машин.

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Китайський ринок тисне на загальні показники

Попри приріст у сегменті електромобілів, глобальні продажі Toyota Motor у вересні зменшилися третій місяць поспіль. Компанія реалізувала 860 107 автомобілів, що на 2,2% менше, ніж роком раніше. За дев’ять місяців світові продажі становили 7,51 млн машин — на 3,4% менше у річному вимірі.

Toyota пояснила спад слабким ринком у Китаї, де особливо постраждав попит на бензинові та гібридні автомобілі. Вересень став восьмим поспіль місяцем скорочення продажів компанії в країні. На китайському ринку через спільні підприємства GAC Toyota та FAW Toyota продаються електромобілі bZ3, bZ3X, bZ5 і bZ7.

За підсумками дев’яти місяців Toyota продала в Японії 1,19 млн автомобілів, що перевищило її результат у Китаї. За інформацією Nikkei, яку наводить Electrek, Toyota планує виробляти новий електричний SUV Lexus у Шанхаї, а початок виробництва на новому заводі очікується наступної осені.

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