Trek першою в Північній Америці оснастила Marlin+ новим мотором Bosch — Electrek

Trek стала першим виробником велосипедів у Північній Америці, який встановив оновлений двигун Bosch Active Line Plus на електричний гірський велосипед Marlin+ 6 Gen 2. Як повідомляє Electrek, нова силова установка має більшу потужність, меншу вагу та компактніші розміри.

Marlin+ займає проміжне місце в лінійці електричних гірських велосипедів Trek: модель призначена як для поїздок стежками, так і для повсякденного використання, зокрема поїздок містом та гравійними дорогами.

Потужніший і компактніший двигун

Нове покоління Bosch Active Line Plus розвиває до 600 Вт потужності та 60 Нм крутного моменту. Система забезпечує до 340% підтримки педалювання, що має допомагати під час розгону та руху вгору.

Водночас Bosch зменшила об'єм двигуна на 17% завдяки переробленій двоступеневій коробці передач. Новий агрегат став приблизно на 0,5 кг легшим за попередню версію та важить близько 2,7 кг.

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Компанія також оновила датчики й програмне забезпечення, щоб зробити роботу електропідтримки плавнішою. Спеціально оброблені шестерні мають знизити шум, а вдосконалені ущільнення та підшипники розраховані на експлуатацію за різної погоди.

У США мотор допомагає розвивати швидкість до 32 км/год. Велосипед належить до класу 1, тобто не має ручки газу. Стартова ціна Marlin+ 6 Gen 2 становить 2999 доларів.

Нові компоненти екосистеми Bosch

Bosch також представила дисплей Intuvia 200 із 2,4-дюймовим монохромним екраном, який, за заявою компанії, має залишатися читабельним за яскравого сонця. Оновлений LED Controller приблизно на 65% менший за попередній LED Remote, має п'ять кнопок для керування великим пальцем і порт USB-C.

Серед інших новинок — оновлений ConnectModule із Bluetooth Low Energy, GPS і мобільним зв'язком для пошуку викрадених електровелосипедів, а також акумулятор PowerTube 720 ємністю 720 Вт·год і вагою 3,9 кг. Bosch заявляє, що на сумісних туристичних електровелосипедах він може забезпечити запас ходу до 185 км за сприятливих умов. Trek не підтвердила, чи отримав Marlin+ ці додаткові компоненти.

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