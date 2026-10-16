У Британії рекордна кількість скарг через клоновані номери — The Guardian

У Великій Британії понад 11 400 водіїв торік звернулися до Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів (DVLA) після отримання штрафів за порушення, яких вони не визнавали. Більшість таких випадків, імовірно, пов’язана з клонуванням номерних знаків — шахрайським копіюванням номера для схожого автомобіля, щоб уникати фіксації камерами. Про це повідомляє The Guardian.

Скарг стало більше

За даними автомобільної організації RAC, яка проаналізувала інформацію, отриману через запити про доступ до даних, кількість скарг щодо помилкового приписування порушень була на 9% вищою, ніж у 2024 році. Порівняно з 2018 роком цей показник майже подвоївся.

У RAC наголосили, що незаконні номерні знаки дають змогу злочинцям уникати виявлення, а небезпечним водіям — не потрапляти в поле зору правоохоронців. Власникам автомобілів, чиї номери скопіювали, доводиться доводити, що вони не відповідальні за порушення, зафіксоване камерами на іншому автомобілі зі скопійованим номерним знаком.

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Проблема нечитаємих номерів

Окреме занепокоєння викликають так звані «примарні» номерні знаки, які навмисно роблять нечитабельними для 18 тисяч британських камер автоматичного розпізнавання номерів. Такі камери, зокрема, контролюють дотримання швидкісних обмежень і перекриття смуг на автомагістралях.

RAC закликала оновити застарілу та недостатньо врегульовану систему номерних знаків. Для придбання номерних знаків покупці мають надавати постачальникам реєстраційний документ V5C і документ, що посвідчує особу. Водночас торішнє розслідування виявило понад 130 офіційних постачальників у Великій Британії, готових продати клоновані номерні знаки.

Минулого місяця уряд оголосив про загальнонаціональне посилення боротьби з незаконними номерами та фінансування нової дорожньої поліцейської групи. Новий Національний координаційний центр дорожньої поліції обмінюватиметься даними й випробовуватиме технології, зокрема спеціальні окуляри для виявлення номерів, нечитабельних для камер. За номерний знак, відображений із порушенням вимог, у Великій Британії може загрожувати штраф до 1 000 фунтів стерлінгів.

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