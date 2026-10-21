У Британії скасували вимогу дозволу для зарядного каналу через тротуар — Autocar

У Великій Британії власникам електромобілів більше не потрібен дозвіл на облаштування каналу в тротуарі для зарядного кабелю між домашньою зарядною станцією та автомобілем, припаркованим біля бордюру. Про це повідомляє Autocar.

Кабель без перешкод для пішоходів

Такий канал дає змогу прокласти кабель від домашнього зарядного пристрою до автомобіля, не залишаючи його на поверхні тротуару. Для встановлення потрібно вирізати частину покриття на достатню глибину, щоб кабель не створював небезпеки перечепитися. Раніше ці роботи вимагали отримання дозволу.

Міністр автобусного та місцевого транспорту Саймон Лайтвуд назвав скасовану вимогу «непотрібною бюрократією». За його словами, це рішення може заощадити автомобілістам до 300 фунтів стерлінгів під час встановлення домашньої зарядної станції.

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Підтримка водіїв без під’їзних доріжок

Зміна має полегшити перехід на електромобілі людям, які не мають місця для паркування поза вулицею, зокрема власної під’їзної доріжки. За даними RAC, понад 9 млн із 27 млн британських домогосподарств не мають такого паркування або можливості його облаштувати.

Очільниця Electric Vehicle Association England Вікі Едмондс назвала рішення «суттєвим кроком до справедливішого переходу». За результатами опитування лобістської групи серед 1668 водіїв у 2025 році, 60% власників бензинових і дизельних авто без місця для паркування поза вулицею заявили, що ніколи не розглядатимуть електромобіль. Едмондс зазначила, що тепер місцева влада та орендодавці мають полегшити доступ до таких рішень на практиці.

Торік уряд також запровадив грант обсягом 25 млн фунтів стерлінгів для підтримки рішень із прокладанням кабелю через тротуар. Окремо він розпочав дві консультації щодо спрощення домашньої зарядки та оснащення новобудов зарядними рішеннями. Влада також розглядає оновлення будівельних правил для нових або реконструйованих критих паркінгів, щоб вони пропонували публічні зарядні пристрої для електромобілів.

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