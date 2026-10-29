У Британії створять групу для тестування механізму домашніх тарифів на зарядках — Autocar

Уряд Великої Британії планує тестувати механізм, який дозволить водіям електромобілів користуватися своїми домашніми тарифами на електроенергію на місцевих громадських зарядних станціях малої потужності. Для цього Міністерство транспорту створить робочу групу, повідомляє Autocar.

Пілот для повільних зарядок

Ініціативу оголосили під час осіннього бюджету. Робоча група має випробувати рішення для застосування побутових енергетичних тарифів на локальних зарядних пунктах низької потужності, які становлять приблизно третину британської мережі громадських зарядок.

Рішення ґрунтується на незалежному звіті, замовленому Офісом транспортних засобів із нульовими викидами при Міністерстві транспорту. У звіті, оприлюдненому 28 жовтня, перенесення домашніх тарифів на повільні зарядки назвали найкращим довгостроковим способом подолати нерівність між водіями, які мають і не мають доступу до заряджання біля дому.

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100 мільйонів фунтів на два роки

Казначейство також підтвердило виділення 100 млн фунтів стерлінгів, щоб протягом двох років, починаючи з весни 2027 року, наблизити вартість громадського заряджання до домашнього. За прогнозом, це може заощадити водіям близько 150 фунтів на рік за умови пробігу 8 тис. миль і середнього споживання електромобіля на рівні 3,3 милі на кВт·год.

Як саме кошти передаватимуть водіям, поки не уточнюється. Фінансування планують спрямувати на зниження цін для повільних зарядних пристроїв змінного струму; швидкі зарядки постійного струму до програми не увійдуть.

За даними Zapmap, середня ціна заряджання на громадських AC-станціях у Британії становить 54 пенси за кВт·год. Це трохи більш як удвічі перевищує граничний тариф Ofgem у 26 пенсів і майже у вісім разів більше за тарифи в непікові години деяких постачальників на рівні 7 пенсів. За розрахунком Міністерства транспорту, водій, який залежить від громадських зарядок, може платити 16 пенсів за милю, тоді як удома ця сума становить від 2 до 8 пенсів.

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