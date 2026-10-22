У Каліфорнії Tesla в режимі FSD збила на смерть 71-річного пішохода — The Verge

У Вальєхо, штат Каліфорнія, автомобіль Tesla, що рухався в режимі Full Self-Driving (FSD), смертельно збив 71-річного чоловіка, який переходив автомагістраль I-80. ДТП сталася близько 2:30 ночі в четвер.

Відео з автомобіля перевірила поліція

Як повідомляє The Verge, Каліфорнійський дорожній патруль переглянув запис із відеореєстратора Tesla. На відео видно, що автомобіль почав гальмувати та повернув ліворуч, намагаючись уникнути наїзду на пішохода. Однак правою передньою частиною Tesla все ж збила чоловіка.

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Правоохоронці шукають свідків

За даними San Francisco Chronicle, правоохоронці вважають, що після Tesla пішохода збив щонайменше ще один автомобіль. Водій Tesla зупинився та залишився на місці аварії, тоді як інші водії, за даними поліції, не зупинилися. Підрозділ Каліфорнійського дорожнього патруля у районі Солано просить очевидців або людей, які мають інформацію про ДТП, звернутися до правоохоронців.

Інший інцидент на I-80

Тижнем раніше на цій самій автомагістралі водій Tesla заявив, що заснув, коли його автомобіль із увімкненим FSD врізався в поліцейську машину, яка стояла на місці іншої аварії. Після того випадку дорожній патруль нагадав водіям, що система Full Self-Driving, попри назву, не є повністю автономною та не звільняє водія від відповідальності за безпечне керування автомобілем.

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