У Китаї частка електровантажівок у вересні сягнула 50,3% — Electrek

У Китаї у вересні 2026 року електричні вантажівки становили 50,3% усіх проданих важких вантажівок. За місяць було реалізовано 33 100 таких машин — на 37% більше, ніж роком раніше, тоді як загальний ринок важких вантажівок скоротився на 21%. Про це повідомляє Electrek.

У сегменті тягачів, які використовують для перевезення напівпричепів на далекі відстані, частка електричних моделей у вересні досягла 64,5%. Водночас упродовж перших дев’яти місяців року в країні продали 226 400 електричних важких вантажівок — на 64% більше у річному вимірі. Їхня частка на ринку за цей період становила 38,1%.

Продажі зростають швидше за державну ціль

У 2024 році вантажівки на нових джерелах енергії становили 13,6% продажів важких вантажівок масою від 12 тонн у КНР. У 2025 році їхні продажі майже потроїлися — до 231 100 одиниць, а частка сягнула 28,9%.

У грудні 2025 року показник тимчасово піднімався до 53,9%, коли покупці поспішали скористатися субсидіями на обмін транспорту до завершення їхньої дії та до запровадження нових податкових витрат. До березня частка знизилася приблизно до 23%, але надалі знову почала зростати.

Раніше 11 китайських державних органів визначили орієнтир: до 2030 року довести частку важких вантажівок на нових джерелах енергії у продажах до 40%. План також передбачає 1,6 млн таких машин на дорогах, 30 тис. км вантажних коридорів із нульовими викидами та близько 3 тис. зарядних станцій і станцій заміни батарей.

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Витрати та заміна батарей

За оцінкою Міжнародної ради з чистого транспорту ICCT і китайського центру CATARC, за сприятливих умов електричні вантажівки приблизно на 19% дешевші за дизельні в перерахунку на тонно-кілометр. Водночас ця перевага зменшується за низького річного пробігу або коли вага батареї скорочує корисне навантаження.

CATL розвиває мережу станцій заміни батарей для важких вантажівок. Наприкінці 2025 року бренд Qiji мав близько 300 таких станцій, а до кінця 2026 року планує збільшити їхню кількість до 900. Стандартизовані батареї ємністю 432 та 513 кВт·год, за даними компанії, можна замінити приблизно за п’ять хвилин.

Вплив на споживання дизеля

За прогнозом аналітичної компанії Kpler, попит Китаю на дизельне пальне у 2026 році скоротиться приблизно на 230 тис. барелів на добу. Kpler оцінює загальне витіснення дизеля вантажівками на скрапленому природному газі та електричними вантажівками у 680 тис. барелів на добу, з яких близько 230 тис. припадає на електричні машини.

Електричні вантажівки також посилюють конкуренцію з моделями на скрапленому природному газі. За даними Kpler, у липні електричні машини становили 47% реєстрацій важких вантажівок, а частка LNG-моделей знизилася до 11%.

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