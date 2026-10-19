У Китаї оприлюднили дані про BYD Tang EV потужністю до 690 кінських сил — Electrek

У Китаї в документах Міністерства промисловості та інформаційних технологій оприлюднили дані про електричний кросовер BYD Tang EV третього покоління. Новинка матиме п'ятимісний салон і повний привід із двома електромоторами сукупною потужністю до 515 кВт, або 690 кінських сил, повідомляє Electrek.

Габарити та силова установка

Новий Tang EV має 5045 мм завдовжки, 1980 мм завширшки та 1740 мм заввишки. Колісна база становить 2950 мм — на 145 мм більше, ніж у попередньої моделі. На відміну від актуального Tang, доступного у п'яти- та шестимісному виконаннях, нове покоління пропонуватимуть лише з п'ятьма місцями.

Передній електромотор розвиває 215 кВт, або 288 кінських сил, а задній — 300 кВт, або 402 кінські сили. У документах також зазначено літій-залізо-фосфатну батарею, яку постачатиме Wuwei Fudi Battery Co.

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Батареї та оснащення салону

За даними видання, кросовер отримає батареї ємністю 88,682 кВт·год та 105,792 кВт·год. Залежно від версії запас ходу за китайським циклом CLTC становитиме 730, 830 або 850 км. Electrek також пише, що модель використовуватиме батарею Blade Battery 2.0 і технологію Flash Charging, яка має забезпечувати заряджання з 10% до 70% за п'ять хвилин.

У салоні передбачено інтегрований дисплей діагоналлю 35,4 дюйма та 30-дюймовий панорамний екран. Для другого ряду заявлені крісла з режимом нульової гравітації й понад 1000 мм простору для ніг. До оснащення також увійдуть система контролю кузова DiSus-A з двокамерною пневмопідвіскою та комплекс допомоги водієві God’s Eye B.

Очікуваний запуск

Запуск Tang EV третього покоління очікується до кінця 2026 року. Модель має доповнити лінійку флагманських електричних SUV бренду поряд із більшим Da Tang, стартова ціна якого становить 239 900 юанів.

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