У Китаї під час тестів у Maextro V800 вийшло з ладу кріплення педалі гальма — InsideEVs

У Китаї під час незалежних випробувань у трьох мінівенах Maextro V800 вийшло з ладу кріплення педалі гальма під час імітації екстреного гальмування зі швидкості 100 км/год. Про це повідомляє InsideEVs.

Несправність виявили у трьох автомобілях

Тестування проводили автомобільні журналісти Dongchedi. Вони зазначили, що екстрене гальмування зі швидкості 100 км/год не є надзвичайним сценарієм для автомобіля. Зламалася не сама педаль, а кронштейн, на якому вона обертається.

Кріплення виготовлене з поліпропілену з додаванням 40% скловолокна. Такий матеріал використовують в автомобільній промисловості, однак конструкція Maextro може призводити до відмови деталі. За даними CarNewsChina, у кронштейні недостатньо підсилень, а відстань між точкою обертання та центром педалі становить 130 мм.

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Виробник пообіцяв безкоштовне оновлення

Maextro заявила, що не має інформації про випадки виходу з ладу кронштейна педалі гальма в автомобілях, переданих покупцям. Водночас компанія повідомила про намір оптимізувати конструкцію деталі та запропонувати власникам безкоштовне оновлення.

Maextro V800 — мінівен преміального сегмента вартістю до 150 тис. доларів. Модель має керування без механічного зв'язку керма з колесами, вбудовану кавомашину, висувний проєкційний екран діагоналлю 41,6 дюйма, аудіосистему з 41 динаміком і керовані жестами вікна. Це електромобіль із подовженим запасом ходу: батарея CATL ємністю 65 кВт·год живить двомоторну установку потужністю 523 к. с., а бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра працює як генератор і не має механічного зв'язку з колесами.

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