У Китаї запустили електроседан Jetta M6 за ціною від 79 800 юанів — Electrek

На китайському ринку запустили електричний седан Jetta M6 — перший електромобіль бренду Jetta, створеного у межах спільного підприємства FAW і Volkswagen Group. Базова версія моделі коштує 79 800 юанів, або близько 11 800 доларів США, і має заявлений запас ходу 465 км за циклом CLTC. Про це повідомляє Electrek.

Версії та характеристики

Jetta M6 доступна у трьох комплектаціях: 465 Pro, 555 Max і 555 Ultra. Цифри в назвах відповідають заявленому запасу ходу в кілометрах за циклом CLTC. Версія 465 Pro коштує 79 800 юанів, 555 Max — 89 800 юанів, а 555 Ultra — 99 800 юанів.

Базова версія отримала літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 42,9 кВт·год і передній електромотор потужністю 113 кВт, або 150 к. с. За даними компанії, вона прискорюється до 100 км/год за 8,3 секунди. Модифікації з індексом 555 оснащені батареєю на 51,9 кВт·год та електромотором потужністю 145 кВт, або 195 к. с.; заявлений час розгону до 100 км/год становить 6,8 секунди.

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Оснащення седана

Акумулятори для моделі постачає CALB, а заряджання з 20% до 80% займає близько 30 хвилин. Седан побудований на архітектурі Jiesi від FAW, його довжина становить 4806 мм, а ширина — 1868 мм.

У салоні встановлено 8,88-дюймовий дисплей водія та 15,6-дюймовий центральний екран. Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і китайських ШІ-асистентів Doubao та DeepSeek. До стандартного оснащення входять інтелектуальний круїз-контроль, автоматичне екстрене гальмування та система автоматичного паркування.

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