У Мексиці стартувала 39-та автомобільна гонка La Carrera Panamericana: 50 зареєстрованих екіпажів вирушили з Тустла-Гутьєрреса маршрутом через вісім штатів країни. У змаганнях беруть участь водії з 15 країн, повідомляє Mexico News Daily.

Маршрут через вісім штатів

Семиденний маршрут пролягає від Чіапасу до Чіуауа та має протяжність майже 2 400 миль, або близько 3 860 кілометрів. Гонка відбувається дорогами загального користування, а дистанцію розділили на хронометровані відрізки та різні класифікації.

Після старту учасники рушили на північ уздовж узбережжя Веракрусу, а далі маршрут веде вглиб країни гірськими дорогами Сьєрра-Мадре в напрямку Пуебли. Серед автомобілів переважають вінтажні Porsche, Ford, Studebaker і Chevrolet, хоча в гонці також представлені сучасні спортивні моделі.

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Зупинка у Халапі

Під час зупинки в місті Халапа сотні вболівальників зібралися біля місцевого музею науки, щоб побачити учасників, які проїхали міськими проспектами колоною. Там дебютувала перша місцева команда Don Justo, яку представляють мексиканські пілоти Іван Мартінес і Сальвадор Абурто.

Серед учасників — чеський професійний гонщик Ян Беднар, який привіз відреставрований BMW 3.0 CS 1969 року. За його словами, цей автомобіль уже брав участь у Pan-Am понад десять років тому. Також у гонці виступив американець Картер Фурньє на Porsche 911 1970 року та колишній чемпіон світу з ралі у серійному класі мексиканець Беніто Герра-молодший на Porsche 911 1983 року.

Історія змагання

La Carrera Panamericana вперше провели 1950 року як частину ініціативи мексиканського уряду, що мала відзначити завершення країною своєї ділянки Панамериканського шосе. За перші п’ять років існування гонки загинули понад 30 людей, тому змагання скасували 1955 року. Їх відновили 1988 року в модернізованому та регульованому форматі.

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