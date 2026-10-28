У Німеччині кількість травмованих у ДТП за участю електросамокатів у 2025 році зросла більш ніж на 38% — до 16 496 людей. За даними Федерального статистичного відомства, 53,6% постраждалих водіїв електросамокатів були молодшими за 25 років, повідомляє Der Spiegel.

Кількість загиблих також зросла

Минулого року в аваріях з електросамокатами по всій країні загинули 38 людей — на 11 більше, ніж у 2024 році. Нещодавно 15-річний водій електросамоката загинув унаслідок зіткнення з автомобілем в Альцаї, у землі Рейнланд-Пфальц. Це був четвертий смертельний випадок у ДТП з електросамокатами в цій землі у 2026 році.

Автомобільний клуб ADAC пов'язує збільшення кількості аварій зі зростанням використання електросамокатів: разом із їх поширенням частішають падіння та зіткнення. Представник ADAC Mittelrhein Крістіан Шмідт зазначив, що основною групою користувачів є люди віком від 14 років. За його словами, електросамокати приваблюють молодь можливістю самостійно та недорого пересуватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експерти пропонують навчання

Шмідт вважає проблемою те, що багато підлітків не знають правил дорожнього руху. Для керування електросамокатом у Німеччині не потрібно проходити навчання чи інструктаж. Він закликав приділяти більше уваги безпеці дорожнього руху в школах і вказав на відповідальність батьків.

Лікар Університетської клініки Дюссельдорфа Давід Лац повідомив, що під час таких аварій найчастіше травмуються голова, обличчя, руки та ноги. За його словами, наслідки варіюються від незначних ушкоджень до важких множинних травм. Багато постраждалих не користуються шоломами, а бордюри чи нерівності дороги можуть заблокувати переднє колесо й перекинути водія вперед.

Серед можливих рішень Шмідт назвав обов'язкове підтвердження навичок для покупців електросамокатів. Його можна було б отримати після онлайн-навчання або детального ознайомлення з інформаційним буклетом.

Читай нас у