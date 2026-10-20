У Польщі бензин 95 подешевшає на 9 грошів — RMF24

У Польщі в середу максимальна ціна літра бензину 95 становитиме 6,70 злотого — на 9 грошів менше, ніж днем раніше. Бензин 98 подешевшає на 13 грошів, до 7,43 злотого за літр. Водночас максимальна ціна дизельного пального зросте на 1 грош і становитиме 7,98 злотого за літр, повідомляє RMF24.

Нові максимальні ціни

У вівторок літр бензину 95 коштував не більш як 6,79 злотого, бензину 98 — 7,56 злотого, а дизельного пального — 7,97 злотого. Нові максимальні ціни оголосив міністр енергетики Польщі.

Оголошення є частиною третього етапу пакета «Ціни на паливо нижчі», метою якого є стримування зростання цін на заправках і зниження витрат водіїв на пальне. За недотримання максимальних цін штраф може сягнути 1 млн злотих.

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Податок на надприбутки

Механізм запровадили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надзвичайні прибутки паливних підприємств. Президент Польщі підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу в порядку наступного контролю.

Закон передбачає 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу рідкого пального, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. За планом уряду, пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може становити близько 5 млрд злотих.

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