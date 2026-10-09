У Польщі підвищили граничні ціни на пальне на 10–12 жовтня — RMF24

Міністр енергетики Польщі встановив нові максимальні ціни на пальне, які діятимуть на автозаправних станціях із суботи, 10 жовтня, до понеділка, 12 жовтня. Літр бензину А-95 коштуватиме не більш як 6,97 злотого, бензину А-98 — до 7,85 злотого, а дизельного пального — до 8,06 злотого, повідомляє RMF24.

Ціни зростуть на всі види пального

Нові граничні ціни є вищими за встановлені на п’ятницю. Того дня максимальна ціна літра бензину А-95 становила 6,90 злотого, бензину А-98 — 7,77 злотого, а дизельного пального — 7,82 злотого.

Таким чином, ліміт для бензину А-95 зріс на 7 грошів, для А-98 — на 8 грошів, а для дизеля — на 24 гроші за літр. Наступне повідомлення щодо максимальних цін на пальне мають опублікувати в понеділок; воно визначатиме ціни на вівторок.

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Третій етап програми CPN

Оголошення граничних цін є частиною третього етапу пакета «Ціни на пальне нижчі» (CPN), покликаного обмежити зростання цін на АЗС і знизити витрати водіїв на заправлення. Механізм запровадили після набуття чинності частиною положень закону про податок на надзвичайні прибутки паливних компаній.

За недотримання встановлених максимальних цін передбачено штраф до 1 млн злотих. Закон також відкрив можливість тимчасового зниження акцизу та ПДВ на рідке пальне. За урядовими планами, весь пакет підтримки цін на пальне діятиме до кінця 2026 року, а його вартість може сягнути близько 5 млрд злотих.

Нові правила передбачають 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу рідкого пального. Він стосуватиметься надзвичайних прибутків, отриманих із 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року виробниками пального та компаніями, які мають ліцензію на торгівлю пальним з-за кордону.

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