У Польщі реєстрації нових електромобілів у вересні впали на 23% — RMF24

У Польщі у вересні 2026 року зареєстрували 3 406 нових повністю електричних автомобілів, що на 23% менше, ніж за аналогічний місяць попереднього року. Водночас загальний парк таких легковиків зріс на 49% і досяг 152 768 одиниць, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Польської асоціації нової мобільності, F5A та Otomoto.

Частка електромобілів на ринку знизилася

На кінець вересня 2026 року парк повністю електричних транспортних засобів у країні налічував 166 579 одиниць. Крім легкових авто, до нього увійшли 13 811 електричних доставкових і вантажних автомобілів. Їхня кількість за рік збільшилася на 68%.

Частка повністю електричних автомобілів на ринку нових легковиків у вересні становила 6,1%. Роком раніше цей показник дорівнював 8,9%.

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Найпопулярніші моделі та зарядна мережа

Найчастіше серед нових електромобілів у вересні реєстрували Tesla Model Y — 460 одиниць. Далі йшли Tesla Model 3 із 209 реєстраціями та Toyota CHR+ зі 180. Найпопулярнішими марками стали Tesla, Toyota й Audi.

Кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів на платформі Otomoto наприкінці вересня становила 3 769 — на 13% менше у річному вимірі. У Польщі діяли 13 936 загальнодоступних пунктів заряджання: 6 823 змінного струму та 7 113 пунктів швидкого заряджання постійним струмом. Найбільше зарядних пунктів було у Варшаві — 955, далі розташувалися Гданськ, Познань, Краків, Щецин і Вроцлав.

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