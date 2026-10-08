У Польщі штраф за відсутність автоцивілки може сягнути 9900 злотих — RMF24

У Польщі штраф за відсутність обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників авто у 2027 році може сягнути 9900 злотих, якщо уряд затвердить проєкт постанови про мінімальну зарплату на рівні 4950 злотих брутто. Як повідомляє RMF24, розмір стягнення прив’язаний до мінімальної оплати праці.

Штрафи за перерву в страхуванні

Для власників легкових автомобілів штраф за перерву в дії полісу понад 14 днів може становити 9900 злотих. За перерву від чотирьох до 14 днів передбачають 4950 злотих, а за відсутність страхування протягом одного—трьох днів — 1980 злотих. У 2026 році максимальний штраф становив 9610 злотих.

Польський Гарантійний страховий фонд (UFG) використовує алгоритми, які аналізують дані про зареєстровані транспортні засоби та укладені поліси. Тому відсутність страхування можуть виявити без зупинки автомобіля поліцією. Щороку фонд фіксує від 350 тис. до 400 тис. випадків відсутності чинного поліса. Страхування потрібне і для автомобіля, який не використовується та стоїть на приватній території; винятком є лише історичні транспортні засоби.

Адміністративні стягнення з 2028 року

За планом, із 2028 року власник транспортного засобу, який не назве порушника та не сплатить штраф упродовж 30 днів, сплачуватиме адміністративне стягнення. Його розмір залежатиме від виду порушення: від 1500 злотих за перевищення швидкості до 30 км/год до 7500 злотих за перевищення більш як на 71 км/год. За проїзд на червоне світло передбачають 3000 злотих, а за недотримання сигналізації на залізничному переїзді — 6000 злотих.

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Винятки планують застосовувати, якщо буде доведено продаж автомобіля до порушення, заявлено про викрадення машини або водій діяв у стані крайньої необхідності. Також мають намір створити Центральний реєстр порушень, до якого включатимуть транспортні засоби, зареєстровані поза Польщею та ЄС.

Нові вимоги для електросамокатів

Від 1 квітня 2027 року нові моделі електросамокатів мають отримати фізичний захист від перевищення швидкості 20 км/год. Із 1 січня того ж року електросамокати спільного користування планують дозволяти залишати лише у спеціально визначених місцях. За неправильне паркування передбачають плату 200 злотих і 50 злотих за кожну добу зберігання.

Мінімальний штраф за рух електросамокатом, електровелосипедом або іншим персональним транспортним засобом тротуаром зі швидкістю, що явно перевищує темп пішоходів, планують встановити на рівні 100 злотих. Такий самий штраф може загрожувати за ненадання переваги пішоходу на тротуарі чи переході.

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