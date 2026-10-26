У Польщі з 27 жовтня підвищать граничні ціни на пальне — RMF24

Міністерство енергетики Польщі встановило нові максимальні ціни на пальне, які діятимуть на автозаправних станціях з 27 жовтня. Гранична вартість бензину А-95 становитиме 6,58 злотого за літр, бензину А-98 — 7,27 злотого, дизельного пального — 8,18 злотого.

Нові граничні ціни

Порівняно з попереднім днем максимальна ціна літра бензину А-95 зросте з 6,51 до 6,58 злотого. Для бензину А-98 верхня межа підвищиться з 7,21 до 7,27 злотого за літр. Найбільше подорожчає дизельне пальне: його гранична ціна збільшиться з 7,99 до 8,18 злотого за літр.

Пакет обмеження цін

Як повідомляє RMF24, це вже третій етап пакета «Ціни на пальне нижче» (CPN). Його метою є стримування зростання вартості пального на АЗС і зниження витрат водіїв на заправку.

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Механізм запровадили після набуття чинності законом про податок на надприбутки паливних компаній. Документ підписав президент Кароль Навроцький, після чого його опублікували в офіційному віснику. Водночас президент направив закон до Конституційного трибуналу для подальшого контролю.

Наступне повідомлення Міністерства енергетики щодо максимальних цін на пальне мають опублікувати 27 жовтня; воно визначатиме граничні ціни на наступний день.

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