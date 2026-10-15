У Польщі знизять граничні ціни на всі види пального — RMF24
У Польщі в п’ятницю набудуть чинності нові граничні ціни на пальне: вони будуть нижчими за встановлені на четвер. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на рішення міністра енергетики.
Нові граничні ціни
Максимальна ціна літра бензину А-95 становитиме 6,95 злотого, що на 6 грошів менше, ніж у четвер. Для бензину А-98 встановили межу 7,76 злотого за літр — на 7 грошів нижче від попередньої. Гранична ціна дизельного пального складе 8,03 злотого за літр, знизившись на 2 гроші.
У четвер літр бензину А-95 міг коштувати не більш як 7,01 злотого, бензину А-98 — до 7,83 злотого, а дизельного пального — до 8,05 злотого.
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Пакет регулювання цін
Оголошення граничних цін є частиною третього етапу пакета «Ціни на пальне нижчі». Його метою є стримування подорожчання пального на автозаправних станціях і зменшення витрат водіїв на заправку.
За недотримання встановлених цін може бути накладено штраф до 1 млн злотих. Механізм запрацював після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній. Президент підписав цей закон та водночас направив його до Конституційного трибуналу для подальшої перевірки.