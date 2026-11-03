У Сінгапурі підтримали схему знижок і доплат до COE — Channel NewsAsia

У Сінгапурі більшість учасників громадських консультацій підтримала запропоновану систему знижок і доплат до вартості Certificate of Entitlement (COE). Найбільше респондентів віддали перевагу моделі з п’ятьма ціновими групами, повідомляє Channel NewsAsia.

Міністр транспорту Джеффрі Сіоу заявив у парламенті 3 листопада, що Управління наземного транспорту Сінгапуру ще опрацьовує подані пропозиції після завершення консультацій. Остаточних змін до системи поки не затвердили.

Знижки та доплати

Влада пропонує об’єднати чинні категорії COE A і B в одну категорію для легкових автомобілів та запровадити систему знижок і доплат. Моделі з нижчою відкритою ринковою вартістю отримуватимуть знижку на ціну COE, тоді як для дорожчих автомобілів передбачатиметься доплата.

Управління розглядає варіанти з трьома або п’ятьма ціновими групами. В обох моделях найбільша знижка та найбільша доплата становитимуть 15 тис. сінгапурських доларів, а різниця між ними може сягнути 30 тис. сінгапурських доларів. Мета пропозиції — зберегти постійну цінову різницю в преміях COE між масовими та дорожчими автомобілями, тоді як самі премії надалі визначатимуться ринком.

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Електромобілі й підтримка сімей

За словами Сіоу, поширення електромобілів послабило поділ між чинними категоріями A і B. Виробники та майстерні можуть змінювати програмним забезпеченням вихідну потужність електромобілів, через що одна й та сама модель може відповідати різним категоріям COE. Унаслідок цього премії категорії A цього року кілька разів перевищували премії категорії B.

Окрему систему знижок і доплат для електромобілів не планують запроваджувати, оскільки це надмірно ускладнило б механізм. Натомість уряд має намір і надалі підтримувати поширення електромобілів через Схему викидів транспортних засобів.

Також уряд вивчає можливість транспортного гранту для багатодітних сімей. Управління наземного транспорту очікує завершити перегляд системи до кінця року й оприлюднити висновки та рекомендації в першій половині 2027 року.

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