У США розпродали весь запас нових Toyota Supra та BMW Z4 — Motor1

У США більше не залишилося нових Toyota Supra та BMW Z4 у дилерських запасах. Про це повідомляє Motor1 із посиланням на CarsDirect. Обидві моделі зняли з виробництва, а останні автомобілі покупці придбали по всій країні.

Виробництво завершили у березні

Спортивні Toyota Supra та BMW Z4 випускала австрійська компанія Magna Steyr на заводі у Граці. Останні екземпляри моделей зійшли з конвеєра у березні, завершивши співпрацю Toyota і BMW над спорідненими автомобілями.

Моделі мали спільну платформу, двигуни та значну частину інженерних рішень, однак відрізнялися кузовами й позиціонуванням. Supra пропонували лише як купе, тоді як Z4 був родстером зі складаним м'яким дахом. На різних ринках задньопривідні двомісні авто оснащували чотири- та шестициліндровими моторами, шестиступеневою механічною або восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

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Продажі та майбутнє моделей

У 2025 році Toyota поставила у США 2953 автомобілі Supra, а BMW продала 2113 Z4. Обидва виробники раніше вже ухвалили рішення припинити випуск моделей.

Toyota заявляла про намір зберегти назву Supra, хоча не назвала строків і технічних характеристик потенційного наступника. За даними видання, наступне покоління може отримати силову установку власної розробки Toyota замість агрегатів BMW.

BMW наразі не повідомляла про розробку заміни Z4. Найближчою відкритою моделлю марки залишається BMW 4 Series Convertible, але це більший чотиримісний автомобіль, який не є прямим наступником родстера.

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