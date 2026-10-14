У США заряджання на Tesla Supercharging без підписки подорожчало на 15% — InsideEVs

У США середня вартість заряджання на станціях Tesla Supercharging для користувачів без підписки зросла на 15% у річному вимірі. Як повідомляє InsideEVs, такі дані наведено у звіті Paren про американський ринок швидкого заряджання електромобілів за третій квартал.

Тарифи без підписки

Середній тариф Tesla для власників електромобілів інших марок без підписки становить 0,569 долара за кіловат-годину. Для користувачів із підпискою середня ціна становить 0,396 долара за кіловат-годину, що на 9% більше, ніж роком раніше.

За даними Paren, середня ціна на швидких зарядних станціях інших операторів у США п'ять кварталів поспіль трималася на рівні близько 0,533 долара за кіловат-годину. Підвищення тарифів Tesla збільшило загальний середній показник у сегменті швидкого заряджання приблизно на 2% — до 0,540 долара за кіловат-годину.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати водіїв

Для умовної зарядної сесії обсягом 60 кіловат-годин витрати зросли приблизно на 4,50 долара — з 29,70 до 34,14 долара. InsideEVs зазначає, що близько 80% заряджань відбувається вдома. За типової ефективності електромобіля та річного пробігу це означає приблизно 66 доларів додаткових витрат на рік для водія електромобіля не Tesla, який заряджається лише на Supercharger.

Розширення мережі

У третьому кварталі Tesla додала 1287 зарядних портів — більше, ніж будь-який інший оператор швидкого заряджання у США. Це становило 31,3% усіх нових портів за квартал. Ionna додала 378 портів, а Walmart — 344.

Водночас частка Tesla на ринку заряджання за рік скоротилася з 54,3% до 49,3%, хоча компанія встановила близько 5700 портів. За даними видання, конкуренти сукупно нарощували мережі майже вдвічі швидше за Supercharger.

Читай нас у