Uber запустив у Лондоні перший у Британії сервіс автономних таксі — Autocar

Uber у вересні запустив у Лондоні у Великій Британії перший у країні сервіс автономних таксі. У межах проєкту на вулиці британської столиці вивели 15 електричних Ford Mustang Mach-E, повідомляє Autocar. Дозвіл на експлуатацію автомобілів надала транспортна адміністрація Лондона Transport for London.

Пасажири можуть викликати автономне авто через застосунок Uber. Водночас у кожній машині перебуває водій-наглядач, який має втрутитися за потреби. Така вимога діятиме до отримання дозволів уряду та DVLA на поїздки без людини за кермом.

Система Wayve

Автомобілі використовують технологію AV 2.0, розроблену британською компанією Wayve. Вона поєднує штучний інтелект, GPS-карти та сенсори. Система навчається на досвіді, щоб орієнтуватися на вулицях і уникати інших учасників руху без традиційних високоточних карт місцевості та жорстко запрограмованих правил реагування.

Директор Центру досліджень підключених і автономних автомобілів Університету Ковентрі Кевін Вінсент підтримав запуск. Він заявив, що до 90% ДТП можуть бути пов'язані з людською помилкою, а безпілотні автомобілі потенційно здатні підвищити безпеку, доступність та ефективність перевезень, а також зменшити затори й викиди. За його словами, головною перешкодою для ширшого впровадження наразі є регуляторне схвалення.

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Безпека та затори

Вінсент зазначив, що статистика зі США вказує на меншу аварійність роботаксі порівняно з автомобілями, якими керують люди. Водночас дослідники Університету Центральної Флориди встановили, що за слабкого освітлення, зокрема на світанку чи в сутінках, автономні машини в п'ять разів частіше потрапляли в ДТП, а під час поворотів — удвічі частіше.

За даними видання, деякі користувачі лондонського сервісу повідомляли про помилки в оцінюванні дорожньої ситуації. В одному з описаних випадків автомобіль зупинився позаду машини, припаркованої посеред дороги у Вайтхоллі, сприйнявши її як кінець черги; водію-наглядачу довелося об'їхати перешкоду.

Колишній комісар із питань велосипедного та пішохідного руху Західного Мідленду Адам Трантер висловив думку, що роботаксі не є відповіддю на транспортні потреби Лондона, оскільки місту не потрібні додаткові автомобілі. У Wayve відповіли, що очікують активнішого спільного використання автопарку та ефективнішого прокладання маршрутів, а їхня технологія підготовлена до взаємодії з пішоходами.

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