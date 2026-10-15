В Австралії премії автострахування зросли на 8% за рік — ABC News Australia

В Австралії премії за автострахування зросли на 8% за 12 місяців до липня 2025 року після підвищення більш ніж на 42% упродовж 2019–2024 років. Про це йдеться у звіті Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), повідомляє ABC News Australia.

Дані регулятора

ASIC встановила, що страховики часто не пояснювали клієнтам, як розраховують страхові премії. За даними регулятора, у 73% випадків споживачам надавали лише загальні причини підвищення вартості полісів.

Регулятор закликав страховиків розкривати ключові чинники, які впливають на ціну поліса, пояснювати причини її змін, а також показувати вплив розміру франшизи та способу оплати на кінцеву вартість страхування. ASIC заявила, що й надалі стежитиме за практиками галузі та за потреби розглядатиме подальші регуляторні заходи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати на ремонт і деталі

У Страховій раді Австралії пов'язали зростання премій із подорожчанням врегулювання страхових вимог. За її даними, середній розмір страхової вимоги за автострахуванням зріс на 32% — до $6 266 за чотири роки до 2026 року. Серед причин назвали вищу вартість заміни автомобілів, запчастин і праці, триваліші ремонти, а також дефіцит деталей і кваліфікованих фахівців.

Федеральний помічник казначея та міністр фінансових послуг Даніель Муліно повідомив, що уряд зобов'язався спрямувати $2,4 млн на реформи для підвищення прозорості страхування. Наразі ця робота стосується страхування житла та майна, однак уряд також розглядає питання прозорості премій на ринку автострахування.

Перерахунок полісів

У страховій компанії AAMI заявили, що премії щороку перераховують на основі актуальної інформації, а не просто продовжують ціну попереднього року. На вартість можуть впливати частота та сума вимог за подібними полісами, оцінка ризиків у певній місцевості й загальні витрати на ремонт та заміну автомобілів.

Читай нас у