В Італії немає готових заводів для китайських автовиробників, заявив Урсо — TimesLIVE

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо заявив, що китайські автовиробники, які прагнуть розширити виробництво в Європі, не знайшли в країні придатних заводів, готових до негайного запуску. Про це він сказав під час сесії запитань до уряду в парламенті в Римі.

Потрібні готові виробничі майданчики

За словами Урсо, представники китайського автопрому відвідували італійські підприємства та кілька разів зустрічалися з ним, однак відповідних локацій не знайшли. Зокрема, серед них був європейський радник BYD Альфредо Альтавілла.

Міністр пояснив, що китайські компанії шукають завод, який можна одразу ввести в експлуатацію. Виробники з Китаю розглядають можливість розміщення потужностей у ЄС, де Брюссель працює над правилами щодо мінімальної частки місцевих компонентів в електромобілях, що продаються у блоці, повідомляє TimesLIVE.

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Позиція Stellantis

Урсо сказав, що Stellantis, єдиний великий автовиробник в Італії, не закрив жодного заводу в країні. За його словами, компанія обрала виробництво автомобілів у партнерстві з китайськими компаніями, а не передачу своїх італійських підприємств китайським автовиробникам.

Альтавілла минулого місяця повідомив Reuters, що BYD, на відміну від деяких китайських конкурентів, прагне купити та повністю контролювати європейський завод, а не ділити його з місцевими партнерами. Компанія, за його словами, зосереджується на Іспанії та Франції.

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