В Остіні розробили мембрану для вилучення літію — InsideEVs

У США Техаський університет в Остіні розробив мембрану зі штучними наноканалами, призначену для вибіркового вилучення іонів літію. Технологія, за задумом дослідників, має відокремлювати літій від інших речовин без застосування небезпечних хімікатів або розчинників, повідомляє InsideEVs.

Канали за зразком живих клітин

В основі розробки — штучні канали нанометрового масштабу, створені за принципом проходження іонів крізь клітинні мембрани живих організмів. Їх інтегрували в нову мембрану, яка повинна пропускати іони літію та затримувати інші компоненти суміші.

Професор кафедри цивільної, архітектурної та екологічної інженерії Маніш Кумар зазначив, що літій використовується у телефонах, автомобілях та електромережі, однак його екологічно чисте видобування досі залишається складним завданням. Мета команди — створити швидший, чистіший і простіший у застосуванні процес.

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Перевірка промислового застосування

Літій нині отримують із твердих порід, солоних розсолів і перероблених батарей. Після видобування або випаровування розсолу літій необхідно відокремлювати від інших матеріалів, із якими він змішується або в яких розчиняється.

Науковий співробітник лабораторії Кумара Харекрушна Бехера заявив, що розуміння взаємодії іонів із хімічними групами біля входу до каналів може допомогти створювати вибірковіші канали для літію та, можливо, інших критично важливих мінералів. Водночас технологія потребує додаткових експериментів, щоб оцінити можливість її застосування у промислових масштабах.

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