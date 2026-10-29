У Дебрецені на сході Угорщини завод китайської компанії Semcorp із виробництва сепараторів для батарей п’ятий місяць залишається зупиненим після того, як аналізи виявили токсини в ґрунті неподалік підприємства. Сепаратори — це тонкі мембрани, що розділяють позитивний і негативний полюси акумулятора. Про це повідомляє The Japan Times.

Semcorp заявила, що первинний результат, який став підставою для зупинки заводу, був наслідком лабораторної помилки. Компанія витратила близько $500 тис. на буріння свердловин і повторний відбір проб ґрунту та підземних вод на всій території підприємства. Водночас урядове управління округу повідомило, що може переглянути справу після завершення програми відбору зразків, а виробництво зможуть відновити лише після схвалення матеріалів екологічним органом.

Посилення екологічного контролю

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра планує створити новий орган екологічного захисту. Він зможе накладати на великі компанії штрафи до 5 млрд форинтів, або $15 млн, якщо вони тричі порушать правила протягом п’яти років.

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Угорська влада вже оштрафувала два заводи південнокорейської SK On, призупинила виробництво на частині підприємства виробника катодних матеріалів EcoPro з Південної Кореї та повністю зупинила завод Semcorp. Під час виборчої кампанії Мадяр обіцяв розслідувати екологічні наслідки розвитку батарейної промисловості та запровадити жорсткіші стандарти.

Ризики для ланцюгів постачання

Semcorp виробляє 40% світового обсягу мембран для акумуляторів. Її завод у Дебрецені є одним із небагатьох таких постачальників поза межами Китаю, а продукцію використовують у виробництві батарей у Європі та Північній Америці. Джерело, обізнане із ситуацією, повідомило про перебої з постачаннями на одному з підприємств LG Energy Solution у Джорджії. У LG Energy Solution заявили, що дотримуються диверсифікованої стратегії закупівель і не залежать повністю від заводу Semcorp у Дебрецені.

Посилення контролю відбувається на тлі зростання автомобільного виробництва в Угорщині. За офіційними даними, у вересні обсяги промислового виробництва зростали найшвидшими темпами за чотири роки, передусім завдяки автосектору. Завод BMW у Дебрецені цього місяця перейшов на тризмінний режим випуску нової електромоделі, а китайська CATL почала пробне виробництво на своєму великому підприємстві поруч із Semcorp.

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