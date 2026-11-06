Відео: китайський електрогіперкар BYD розігнався до 503 км/год і встановив світовий рекорд

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Електричний гіперкар Yangwang U9 Xtreme від китайської компанії BYD розігнався до 503,17 км/год під час заїзду в ОАЕ.

Завдяки цьому він став найшвидшим серійним автомобілем у світі за результатом руху в одному напрямку.

Рекордний заїзд відбувся 1 листопада на перекритій ділянці траси E11 в еміраті Аль-Дафра. За кермом перебував німецький гонщик Марк Бассенг. Результат визнала Міжнародна автомобільна федерація FIA, а автомобіль також отримав два рекорди Гіннеса.

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Гіперкар оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 2977 кінських сил. Для нього розробили спеціальні напівсліки, здатні витримувати екстремальні навантаження.

Під час підготовки до рекорду інженери оптимізували прогрів батареї, налаштували заднє антикрило та перекалібрували підвіску. Раніше Yangwang U9 Xtreme подолав трасу Нюрбургринг за 6 хвилин 59 секунд.

Компанія BYD планує випустити лише 30 екземплярів цієї моделі.

Джерело: Motor1

Китайська компанія BYD представила в Китаї Seal 07 другого покоління, який пропонуватимуть у повністю електричній та плагін-гібридній версіях. Початкова ціна гібридної модифікації становить 139 900 юанів, або близько 21 тис. доларів, а електричної — 149 900 юанів, приблизно 22,5 тис. доларів.

У Китаї компанія BYD повідомила про продаж 4 тисяч флагманських електричних седанів Great Han за 19 днів після початку продажів. Модель вийшла на китайський ринок 13 жовтня як перший повністю електричний флагманський седан D-класу в лінійці Dynasty.

Електричний гіперкар BYD Yangwang U9 Extreme зазнав аварії під час високошвидкісних випробувань. Водій, за повідомленнями, самостійно залишив автомобіль і не дістав тяжких травм.

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