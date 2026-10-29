Відео: У Ватикані на виставці показали вісім папамобілів

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У Ватикані відкрили виставку автомобілів Mercedes-Benz, якими користувалися понтифіки з 1930 року. Експозиція об’єднала вісім моделей, що демонструють, як змінювалися папамобілі — від розкішних авто до машин із посиленим захистом.

У середу відбувся попередній показ папських автомобілів, так званих «папамобілів», які вже стали культовими. Майже століття ці авто дають папам змогу бути ближчими до вірян як у країні, так і за кордоном. Після попереднього показу виставку відкрили для публіки, повідомляє AP.

Окремо варто відзначити зустріч Папи Лева XIV, великого любителя автомобілів, із керівництвом Mercedes-Benz. Під час зустрічі він подякував компанії за партнерство зі Святим Престолом. У своєму виступі Папа, уродженець Чикаго, зазначив, що розвиток автомобільних технологій супроводжувався еволюцією папських подорожей.

Найстаріший автомобіль, представлений в експозиції Ватиканських музеїв, подарували Папі Пію XI 23 травня 1930 року. Mercedes-Benz Nürburg 460 вирізнявся розкішним кріслом, оббитим шовковою парчею, та оздобленням із цінних порід дерева й металу.

«Його спеціально побудували, спроєктували та підготували для використання Папою, настільки, що, просто порівнявши його, можна побачити, як він перетворюється із серійного екземпляра на унікальний. З цього моменту стає зрозуміло, як були виготовлені всі ці автомобілі — саме для того, щоб Папу можна було бачити, але водночас він перебував у повній безпеці й, я б навіть сказав, у комфорті», — сказав Сандро Барбагалло, куратор відділу історичних колекцій Ватиканських музеїв.

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Пізніші версії папських автомобілів відображали зміну потреб понтифіків під час поїздок. Насамперед ішлося про можливість спілкуватися з вірянами, а останнім часом — і благословляти немовлят, яких їм приносили.

У 1960 році Папі Іоанну XXIII подарували автомобіль 300 d Landaulet. Одна з його деталей передвіщала майбутні зміни: знімні задні бічні вікна давали понтифіку змогу простягати руки до вірян.

У 1980 році, з нагоди візиту Івана Павла II до Німеччини, Mercedes-Benz розробила модель 230 G. Вона мала важливе нововведення — високий прозорий купол у задній частині, який забезпечував безпеку понтифіка та давав мільйонам вірян змогу безперешкодно його бачити. Згодом автомобілі стали менш розкішними, але отримали куленепробивне скло.

У своєму виступі перед керівниками Mercedes-Benz Лев XIV також згадав про електричний папамобіль, який компанія подарувала Папі Франциску з урахуванням його екологічних пріоритетів.

«У цьому дусі я закликаю вас і надалі використовувати технологічні інновації на благо людської гідності, турботи про природу та загального блага», — сказав він.

Джерело: AP

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