Влада Німеччини хоче дозволити по країні камери проти телефонів за кермом — Der Spiegel

Федеральна влада та землі Німеччини хочуть створити правову основу для загальнонаціонального застосування спеціальних камер, що виявляють водіїв, які користуються телефонами за кермом. Про це Der Spiegel повідомляє з посиланням на Rheinische Post, яка ознайомилася з позицією Федерального міністерства транспорту.

Єдина правова основа

У відомстві міністра транспорту Штеффена Більгера підтримали думку земель, що сучасні технології контролю мають значний потенціал для поліпшення дотримання правил і підвищення безпеки дорожнього руху.

Раніше землі закликали федеральну владу створити технологічно нейтральну та єдину для країни правову базу. На їхню думку, без такого рішення може виникнути фрагментоване правове регулювання. У січні опитування Der Spiegel серед земель показало, що лише небагато з них працювали над власними законодавчими рішеннями, а кілька чекали на загальнонаціональний підхід.

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Досвід Рейнланд-Пфальцу

Наразі застосування таких камер законодавчо врегульоване лише в землі Рейнланд-Пфальц. Систему Monocam там тестували з 2022 року, а з квітня 2025 року використовують у штатному режимі. У документі, який отримала Rheinische Post, зазначається, що земля має послідовно позитивний досвід її застосування.

Такі камери можуть працювати з мостів над автобанами та виявляти водіїв, які користуються телефоном за кермом. Технологія розпізнає розміри, форму й кольори різних моделей телефонів, а також типові пози тіла під час користування смартфоном.

Німецька автомобільна асоціація ADAC назвала цю технологію корисним доповненням до наявної практики контролю, водночас наголосивши на потребі юридично надійної основи для її широкого застосування. За користування телефоном за кермом у Німеччині передбачені штраф 100 євро та один бал у Фленсбурзі.

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