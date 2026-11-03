Volkswagen ID. Polo став Автомобілем року в Німеччині 2027 — Electrek

У Німеччині електромобіль Volkswagen ID. Polo здобув головну нагороду конкурсу «Автомобіль року в Німеччині 2027». Перед цим модель перемогла у класі доступних автомобілів вартістю до 25 тис. євро, після чого обійшла міжнародних конкурентів у загальному заліку, повідомляє Electrek.

Доступна версія та запас ходу

Volkswagen наприкінці квітня відкрив замовлення на ID. Polo з батареєю ємністю 52 кВт·год. У липні компанія додала базову версію з акумулятором на 37 кВт·год, ціна якої стартує від 24 995 євро. Її запас ходу за циклом WLTP становить до 334 кілометрів.

Модифікації Life та Style з батареєю на 37 кВт·год доступні від 29 195 євро. За потужності швидкого заряджання постійним струмом до 90 кВт базовий ID. Polo може поповнити заряд з 10% до 80% приблизно за 23 хвилини.

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Замовлення та інші переможці

Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер заявив, що від моменту відкриття замовлень покупці оформили значно понад 50 тис. замовлень на ID. Polo. За його словами, відзнака підтверджує призначення моделі — зробити електричну мобільність частиною повсякденного життя.

До складу журі конкурсу входять майже 50 німецьких та міжнародних автомобільних журналістів. В інших категоріях перемогли електричний фургон Kia PV5 у компактному класі, Mercedes-Benz GLC Electric у преміальному сегменті, а Hyundai IONIQ 6 N — у категорії German Performance Car 2027.

Volkswagen Group другий рік поспіль перемагає в конкурсі з компактним електромобілем: торік головну нагороду отримав Skoda Elroq.

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