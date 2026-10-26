Volkswagen може застосувати китайське ПЗ у європейських моделях — TimesLIVE

Volkswagen розглядає можливість використати програмне забезпечення, яке нині застосовує в автомобілях для китайського ринку, у масових моделях для Європи. Про це повідомляє TimesLIVE з посиланням на Manager Magazin.

Архітектура для трьох брендів

Йдеться про China Electronic Architecture — систему, створену для китайських моделей у співпраці з місцевим виробником електромобілів Xpeng. За даними Manager Magazin, вона може стати основою для майбутніх автомобілів ключових брендів групи: Volkswagen, Skoda та Cupra.

Очікується, що керівник основного бренду Volkswagen Томас Шефер представить цю пропозицію керівництву у вівторок. Вона може охопити приблизно три чверті моделей нового покоління цих трьох марок, які нарощують пропозицію електромобілів у Європі.

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Співпраця з Rivian

Volkswagen не прокоментував повідомлення. Дотепер компанія розділяла програмні платформи: архітектуру, створену разом із Xpeng, використовували для китайського ринку, тоді як окрему технологію для західних ринків розробляють з американською Rivian.

Інвестиція Volkswagen у партнерство з Rivian становить 5,8 млрд доларів і є важливою частиною програмної стратегії генерального директора групи Олівера Блуме. Водночас концерн мав труднощі з темпами розвитку програмного забезпечення: масштабування ускладнює широкий модельний ряд — від масових брендів до Audi та Porsche, а також робота внутрішнього підрозділу Cariad.

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