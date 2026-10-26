Volkswagen отримав у Китаї дозвіл на тести системи рівня 3 — Electrek
Volkswagen Group China отримала дозвіл на випробування системи автоматизованого водіння третього рівня (L3) на дорогах загального користування в Хефеї, Китай. Тестування вже розпочалося, а дозвіл також передбачає масштабний збір даних про рух автомобілів у місті.
Про це повідомляє Electrek. У Volkswagen заявили, що дозвіл видано в межах китайських вимог до систем L3, а технічне рішення відповідає новим обов'язковим стандартам безпеки країни.
Розробка для китайського ринку
Хефей є базою для Volkswagen China Technology Company — найбільшого науково-дослідного центру групи за межами Німеччини. У місті також працює виробничий майданчик Volkswagen Anhui.
Програмне забезпечення для системи розробляє CARIZON — підрозділ Volkswagen у Китаї, що спеціалізується на інтелектуальному водінні та починався як спільне підприємство CARIAD і Horizon Robotics. Система допомоги водієві має назву Hyper Sense 8. Volkswagen називає її своєю першою системою ADAS для повного спектра дорожніх сценаріїв.
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Компанія також розробляє власну модель середовища GAIA 2.0. За заявою Volkswagen, вона дає змогу проводити симуляції, еквівалентні 5 млн км тестів безпеки щодня, з використанням приблизно 30 млн фрагментів реальних дорожніх ситуацій. Надалі компанія планує збільшити цей показник до 10 млн км на добу.
Ціль — готовність L3 до 2027 року
Volkswagen розраховує забезпечити готовність технології L3 для китайського ринку до 2027 року. У липні Volkswagen, CARIZON і Horizon Robotics повідомили про поглиблення співпраці та орієнтувалися на початок постачання автомобілів із системами L3 у другій половині 2027 року.
Дозвіл у Хефеї стосується лише дорожніх випробувань, а не продажу автомобілів із системою L3. У грудні 2025 року Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю схвалило перші у країні моделі з L3 для продажу: седан Changan із обмеженням швидкості до 50 км/год на визначених швидкісних трасах Чунціна та седан BAIC Arcfox із лімітом до 80 км/год на трьох маршрутах у Пекіні.