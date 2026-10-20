Volkswagen планує обмежити заряджання частини ID.4 до 80% — Electrek

У США Volkswagen планує дистанційно обмежити заряджання частини електрокросоверів ID.4 до 80% ємності батареї в межах відкликання. Власники автомобілів, які підпадають під кампанію, можуть до 21 жовтня відмовитися від тимчасового налаштування в застосунку myVW, повідомляє Electrek.

Відкликання охоплює понад 22 тисячі авто

На початку жовтня компанія оголосила відкликання 22 524 електричних SUV Volkswagen ID.4 2023–2026 модельних років. У листі до Національного управління безпеки дорожнього руху США Volkswagen рекомендувала власникам не заряджати батареї понад 80%, доки не буде готове рішення проблеми.

Причину ризику в компанії ще встановлюють. Volkswagen заявила, що певні профілі заряджання у поєднанні зі станом заряду понад 80% можуть спричинити теплове поширення — пожежу всередині батареї.

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Налаштування з’явиться у застосунку

Якщо власники не оберуть відмову до 21 жовтня, Volkswagen має намір дистанційно активувати тимчасове обмеження. Воно має відобразитися у мобільному застосунку приблизно 27 жовтня 2026 року як сповіщення 93EX High-Voltage Battery Settings. Частина власників ID.4 уже отримує це оновлення.

За даними компанії, у США з 18 січня 2024 року до 7 серпня 2026 року надійшло 22 претензії. Volkswagen продовжує працювати над остаточним усуненням проблеми та планує розіслати листи про ризики безпеки 27 листопада 2026 року. Кампанія відкликання має номер 93EX, номер кампанії NHTSA — 26V630.

Представник Volkswagen також повідомив німецькій газеті Handelsblatt, що відкликання за межами США стосується кількох тисяч електромобілів Volkswagen Group, зокрема моделей ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz і Cupra Born.

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